بالفيديو.. نادين الراسي تكشف تلقيها”تهديدات مخيفة” رغم اعتذارها للاجئين السوريين

كشفت الفنانة اللبنانية، نادين الراسي، عن تلقيها تهديدات بـ”توقف الرأس”، على حد وصفها، إثر هجومها على اللاجئين السوريين في لبنان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على خلفية مداهمة الجيش اللبناني مخيمات للاجئين قرب بلدة عرسال اللبنانية.

وقالت الراسي، في حديث هاتفي أجرته معها إذاعة “شام أف أم”، إنها “أساءت التعبير، واعتذرت عن كلامها القاسي”، ورغم ذلك تلقت “تهديدات وسبابا وشتائم من بعض المعارضين للنظام السوري، منهم ميسون بيرقدار”.

وأضافت الراسي، أنها “لم تكن تقصد اللاجئين السوريين، ولكنها سبّت كل من يهاجم الجيش اللبناني“، لافتة إلى أن المعارضة السورية لم تتوحد منذ اندلاع الثورة إلا على مهاجمتها “بسبب تعبير خاطئ تراجعت عنه”.

وشددت الفنانة اللبنانية، على رفضها التظاهر ضد الجيش اللبناني، وفي الوقت نفسه تكنّ كل الاحترام للشعب السوري لأن والدتها سورية، موضحة أن السوريين واللبنانيين يعيشون مع بعضهم منذ سنوات طويلة ولا يوجد مشاكل بينهم.

وكان نجوم الفن اللبناني، انتفضوا للدفاع عن جيش بلدهم عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ضد التظاهرة التي دعا إليها ما يسمى بـ “اتحاد الشعب السوري في لبنان”، ضد ما وصفوه بالتمييز العنصري الذي يتعرض له اللاجئون السوريون في المخيمات بلبنان.

وشنت الراسي، هجومًا حاداً على اللاجئين السوريين، ثم قامت بحذف ما كتبته عبر صفحتها على “فيسبوك”، بعدما انتقدها جمهورها وعاتبتها الفنانة السورية شكران مرتجى، على طريقة حديثها وطالبتها كفنانة بأن تجمع ما فرقته السياسة، وأن تستخدم لغة راقية للتعبير عن رأيها.