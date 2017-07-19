كيف أصبحت “ديسباسيتو” الأغنية الأكثر استماعًا على الإطلاق؟

باتت أغنية “ديسباسيتو” للبورتوريكي لويس فونسي التي لقيت رواجًا في أنحاء العالم أجمع، اليوم الأربعاء، الأغنية الأكثر استماعًا على الإطلاق بتقنية البث التدفقي.

وكشفت مجموعة الإنتاج الموسيقي “يونيفرسال ميوزيك لاتن إنترتاينمت”، أن “ديسباسيتو” بنسختها الأصلية والنسخ المعاد توزيعها قد شوهدت 4,6 مليارات مرة على خدمات البث التدفقي مثل “سبوتيفاي” و”يوتيوب”.

وسرعان ما لقيت هذه الأغنية من نوع “ريغيتون”، التي يشارك فيها مغني الراب البورتوريكي دادي يانكي، رواجًا بعد صدورها في كانون الثاني/يناير. وذاع صيتها أكثر عندما شارك نجم البوب الكندي جاستن بيبر في نسخة معدلة منها.

وأطاحت “ديسباسيتو” بأغنية “سوري” لجاستن بيبر التي حظيت بـ 4,38 ملايين مشاهدة، بحسب “يونيفرسال”.

وتربعت “ديسباسيتو” التي تعني بالإسبانية “رويدا رويدا”، 10 أسابيع في صدارة التصنيف الأمريكي لأفضل الأغنيات، لتصبح أول أغنية باللغة الإسبانية تصل إلى هذه المرتبة منذ “ماكارينا” سنة 1996.

وقال فونسي في بيان إن “تقنية البث التدفقي هي بمثابة نقطة وصل للعالم أجمع وهي ساعدت أعمالي الموسيقية على الوصول إلى كل بقعة في العالم”.

وشهدت “ديسباسيتو” أيضًا نجاحًا كبيرًا على “يوتيوب” حيث بات شريطها المصور رابع الأشرطة الأكثر مشاهدة على الإطلاق. أما على “سبوتيفاي”، فاحتلت الأغنية المرتبة 39 لأكثر الأغنيات استماعًا على الإطلاق.