أحدثهم نوال الزغبي.. سرقة الأغاني تلاحق النجوم (فيديو)

وقع العديد من نجوم الفن في فخ “الأغاني المسروقة” بأكثر من طريقة، وذلك من خلال تورطهم في أداء كلمات وألحان “مسروقة”.

ومن أحدث الحالات ما تواجهه اللبنانية نوال الزغبي، من اتهامات بسرقة أغنيتها الجديدة “بحبو كتير” والتي طرحت كليبها خلال الأيام القليلة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يؤكد أن هذه الأغنية نفسها التي طرحتها نوال، سبق وأن غناها الفنان وسيم الفارسي عام 2001 في أحد حفلاته.

كما وجه الشاعر المصري محمود صلاح اتهامًا صريحًا للفنانة اللبنانية إليسا بسرقة فكرة أغنيتها الجديدة “ملكة الإحساس” من فكرة أغنية “ملكة الكون” للفنانة اللبناية هيفاء وهبي.

وأضاف في تصريحات صحافية: “إليسا تتحرش بهيفاء وهبي ملكة جمال الكون وتدعي أنها ملكة الإحساس”، موضحًا أن هناك تشابهًا كبيرًا بين أغنيتها الجديدة ملكة الإحساس وأغنية هيفاء ملكة جمال الكون.

كما واجه الفنان اللبناني وائل جسار أيضًا اتهامًا بالسرقة من الموزع المصري أسامة عبدالهادي والذي اتهمه بسرقة توزيعه الموسيقى واستغلاله في أغنية “عم بشوف خيالات”.

وبرهن على صحة حديثه من خلال نشره لمقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، يقارن بين الأغنيتين، والتي بالفعل لم يوجد أي فرق بين توزيعهما.

حتى النجم المصري عمرو دياب لم يسلم من توجيه الاتهام له بالسرقة، حيث اتهم بسرقة لحن أغنية قديمة للفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

ووقتها تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو كليب قديم لنوال الزغبي تحت عنوان “آخر مرة”، لكي يثبتوا أن لحن أغنية النجم المصري عمرو دياب “أمنتك” مسروق منها.

أما الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فكان لها النصيب الأكبر من الاتهامات بالسرقة، حيث قام الملحن المصري محمد رحيم بشن الحرب عليها بسبب سرقة لحن أغنية “عيني عليك” والتي قام بتلحينها لها عام 2010، وتقديمها لنفس اللحن في أغنية “سكك البنات” من مسلسل “حكايات بنات”، والذي عرض في رمضان 2012، ولكن بألحان وليد سعد.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتهم فيها نانسي عجرم بالسرقة، وذلك بعد أن اتهمها بسرقة لحن أغنية “في حاجات” واستخدامه حرفيًا من قبل الملحن وليد سعد في أغنيتها الجديدة “مقسومة نصين”.