تغريم كويتية أساءت لفاشنيستا على تويتر.. هل هي فوز الفهد؟

تسببت “فاشنيستا” كويتية شهيرة، كانت قد وصلت قبل عدة أيام إلى مطار الكويت قادمة من دبي وهي في حالة سكر، في إثارة بلبلة واسعة بين الكويتيين.

واقتاد رجال الأمن الفاشنيستا إلى مخفر الشرطة، بعد أن تجادلت مع عسكرييْن يعملان في التفتيش الأمني، طالبة منهما إنهاء إجراءاتها بسرعة فطلبا منها الالتزام بالدور، لكنها رفضت وتطاولت عليهما وقذفتهما بألفاظ نابية، وفق صحيفة “الرأي”.

وأدى تمادي الـ”فاشنيستا” واستهزائها برجال الأمن وتصرفاتها غير اللائقة إلى استدعاء أمن المطار، الذين ألقوا القبض عليها بمساعدة الشرطة النسائية، وتمت إحالتها إلى مخفر جليب الشيوخ.

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