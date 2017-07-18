بالفيديو.. شيماء جمال “مذيعة الهيروين” ترد على المنتقدين

لأول مرة منذ الواقعة بعد إثارتها للجدل على مدار الأيام الماضية، علقت المذيعة المصرية شيماء جمال، المعروفة إعلاميًا بـ”مذيعة الهيروين” على قرارات نقابة الإعلاميين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقفها عن العمل، بعد تناولها للهيروين على الهواء – بحكم ما ظهر في فيديو لها أثناء تقديم برنامجها “المشاغبة” على فضائية”إل.تي سي”.

وأجرت المذيعة مداخلة هاتفية على نفس القناة التي تعمل بها مع الإعلامي محمد الغيطي عبر برنامجه “صح النوم” أعربت فيها عن استيائها من الحملة الشرسة التي تواجهها الآن، مشيرة إلى أنها أصبحت حديث “السوشيال ميديا” بالخطأ وليس بالصواب، بعد أن التزمت الصمت وتجاهلت مكالمات الصحافيين لها خلال الساعات الماضية للتعليق على الأزمة.

وذكرت المذيعة المصرية أنها لم تتناول الهيروين، لكنها تناولت مسحوق السكر واصفة ما قامت به بأنه كان عبارة عن مشهد تمثيلي كأي مشهد يظهر في الدراما والأفلام قائلة “مشهد تمثيلي تناولت فيه السكر على أنه هيروين، ويجب محاسبة المسلسلات والأفلام التي تذيع وتصور أكثر من ذلك، بينها الأعمال الفنية في شهر رمضان”.

وأوضحت المذيعة أن تناولها للهيروين أو حيازتها له أمر لا يسيء لها بقدر ما يسيء لمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر والأمن المتواجد بها، حيث يتم التفتيش الذاتي وباستخدام الكلاب للتأكد من عدم دخول أية مواد مخدرة أو السماح بأية تجاوزات قائلة ” أنا لست ساذجة كي أحتفظ بهيروين أو أتناوله، ومن يتناولون القضية يبحثون عن السبق وليس الحقيقة”.

استكملت شيماء جمال حديثها بأنها صحافية تحقيقات تقدم برنامج المشاغبة على الفضائية التي تعمل بها، مشيرة إلى أن الحلقة تم بثها منذ أكثر من 3أسابيع، وسمعة القناة أهم مليون مرة من سمعة البرنامج قائلة “أكدت للأستاذ حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين الحقيقة والأستاذ مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى للإعلام على راسي من فوق، وقلت لهم شاهدوا الحلقة كاملة قبل أن تعاقبوني”.

من ناحيته، قال خالد الغنيمي، المدير التنفيذي للقناة في مداخلة مع الغيطي أن القناة ملتزمة بقرار نقابة الإعلاميين بوقف شيماء جمال عن العمل 3 أشهر بدءًا من مساء الثلاثاء، بعد أن تلقت القناة خطابًا رسميًا يفيد بالعقوبة، معلنًا التزامه بالقرار، ومطالبًا الفضائيات الأخرى كافة بتنفيذ أية قرارت لاحقة.

وأعرب عن غضبه تجاه حملات وتصريحات لتشويه القناة قائلًا “ليس هناك مشكلة في إبداء أية ملاحظات، والأمر لا يسئ للقناة بقدر ما يسيئ للإعلام المصري حال ارتكاب خطأ”،معربًا عن غضبه من الهجوم على القناة من قبل زملاء إعلاميين – بحسب قوله.

من ناحيته، شن الإعلامي محمد الغيطي ، مقدم البرنامج هجومًا شرسًا على الإعلاميين الذين هاجموا القناة خلال الساعات الماضية، خاصة الإعلامي محمد علي خير قائلًا “علي خير وصف ما حدث بأنه إعلام أصفر والحقيقة هو أن محمد على خير أول من ابتدع مدرسة الإعلام الأصفر”.