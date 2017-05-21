بالصور.. أناقة توم كروز تخطف الأضواء أثناء ترويجه لـ”المومياء”

خطف النجم العالمي “توم كروز” الأضواء أثناء ظهوره للترويج لفيلمه الجديد “يوم المومياء” في حدث مليء بالمعجبين في هوليوود.

وانضم نجم هوليوود البالغ من العمر 54 عامًا لفريق عمل الفيلم والمنتج السينمائي أليكس كورتزمان، حيث انتزع آهات الجماهير التي جاءت من كل صوب وحدب لمشاهدة العرض الترويجي للفيلم ونجمهم المفضل، وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وظهر النجم في غاية الأناقة من الرأس لأخمص القدمين، حيث ارتدى سترة خفيفة وأنيقة فوق تيشيرت، مكملاً طلته الشيك بحذاء مطابق ونظارة شمس سوداء، فضلاً عن الابتسامة العريضة التي لم تفارق وجهه.

كما رافقت كروز الممثلة الجزائرية الحسناء صوفيا بوتيلا، 35 سنة، والتي بدت أنيقة في فستانها المتناظر طويل الأكمام.

وتألقت النجمة البريطانية أنابيل واليس، 32 عامًا، في ثوب أحمر بلا أكمام مصمم مع الساتان والدانتيل.

يذكر أن فيلم المومياء هو النسخة الحديثة للفيلم القديم ذي الشعبية منذ العام 1999، والذي قام ببطولة العمل الأصلي بريندان فريزر.

وتدور أحداث النسخة الجديدة من الفيلم عن استيقاظ أميرة قديمة في العصر الحديث، وسوف يعرض الفيلم في جميع دور العرض اعتبارًا من 9 يونيو القادم.