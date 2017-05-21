ايمان بيشه‎‎ تحصد لقب الموسم الخامس من Arabs Got Talent

حصدت الطفلة الأردنية إيمان بيشه لقب الموسم الخامس من برنامج المواهب Arabs Got Talent، مساء السبت، بعد وصولها للمرحلة النهائية وتفوقها على المنافسين التسعة الآخرين في الحلقة النهائية.

ووصل إلى منصة التتويج كل من إيمان الشميطي من المغرب، إيمان بيشه من الأردن، عبير العابد من المغرب، Sarah Vagabond من المغرب، Bar Generations من الجزائر، نورهال خطّاب من مصر، Freelusion من فلسطين وسوريا، موزار طيف الخيال من المغرب، Djamel Benyahia من الجزائر وMustafa Danguir من المغرب.

وتتميز الطفلة الأردنية بيشه بموهبتها في الغناء الأوبرالي، وجاء فوزها بالمركز الأول بعد حصولها على أعلى نسبة من تصويت الجمهور العربي.

وكانت إيمان لفتت انتباه أعضاء لجنة التّحكيم إلى موهبتها الاستثنائيّة في الغناء الأوبرالي وصوتها القوي المميّز من اللّحظة الأولى التي وقفت فيها على مسرح Arabs Got Talent في مرحلة تجارب الأداء.