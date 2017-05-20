مي سليم تكشف لـ “إرم نيوز” سر غيابها عن دراما رمضان 2017

قالت النجمة الأردنية مي سليم إنها تعمدت الغياب عن دراما رمضان المقبل بسبب الانشغال لتحضير ألبومها الغنائي الجديد، والذي تتولى إنتاجه شركة مزيكا.

وأضافت مي في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” “لست حزينة بسبب غيابي عن شهر رمضان لأنني شاركت في عملين غاية في الأهمية هما الأب الروحي وفيلم هروب اضطراري، وقد حققا نجاحًا كبيرًا جدًا رغم عرضهما في موسم بعيد عن الشهر الكريم”.

وتابعت “لذا فضلت أخذ إجازة من دراما رمضان حتى لا يشعر الجمهور بالملل تجاهي وحتى أتفرغ لإنهاء ألبومي الجديد والذي يضم 10 أغانٍ جديدة، وسوف أقوم بتصوير أغنيتين، إحداهما في مصر والأخرى في دبي”.

وعن حلم البطولة المطلقة قالت: “مؤمنة بأن العمل الفني عمل جماعي وأي دور أقوم به هو من وجهة نظري بطولة مطلقة، المهم أن يستوقف أدائي إعجاب الجمهور والنقاد”.

وبسؤالها عن رأيها في السينما العربية ردت بالقول: “هي بشكل عام في أزمة حيث تفتقد للموضوعات الجادة والإنتاج الغني وأتصور أن الاستسهال في تقديم الأعمال السينمائية صنع حاجزًا بين المشاهد العربي ودور العرض السينمائي”.

وأردفت الفنانة الأردنية “لا ينقصنا أي شيء لتقديم سينما عربية تعادل العالمية إلا الاجتهاد والرغبة في تقديم عمل فني غني، فلدينا مبدعون في التمثيل والإخراج ولكن نفتقد للحماس والرغبة في الاختلاف”.