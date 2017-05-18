بالفيديو والصور.. وزراء وقيادات إعلامية أردنية تشارك “إرم نيوز” احتفالاتها بالذكرى الرابعة لانطلاقتها

بالفيديو والصور.. وزراء وقيادات إعلامية أردنية تشارك “إرم نيوز” احتفالاتها بالذكرى الرابعة لانطلاقتها

قدم المشاركون خلال الحفل التهنئة لرئيس تحرير إرم نيوز تاج الدين عبدالحق ولأسرة الموقع وكل متابعيه.

المصدر: عمّان - إرم نيوز

أقام موقع “إرم نيوز“، أمس الأربعاء، حفل عشاء للمشاركين في الملتقى الحواري “الإعلام المحترف في زمن وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات، المخاطر، والمستقبل”، والذي نظمه الموقع في العاصمة الأردنية عمّان بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيسها.

وحضر الحفل كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور ممدوح العبادي، ووزير الإعلام الدكتور محمد المومني، ورئيس الديوان الملكي الأسبق ناصر اللوزي، ووزيرة السياحة والآثار الأسبق سوزان عفانة، وعدد من الوجوه والقيادات الإعلامية الأردنية البارزة.

وقدم المشاركون خلال الحفل، التهنئة لرئيس تحرير “إرم نيوز” تاج الدين عبدالحق، ولأسرة الموقع وكل متابعيه في مختلف القارات.

 

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