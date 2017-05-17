نادية الجندي تكشف لـ”إرم نيوز” حقيقة زواجها بعد رمضان

كشفت الفنانة المصرية نادية الجندي حقيقة ما تداولته مؤخرًا وسائل الإعلام، عن زواجها عقب عيد الفطر، في أعقاب قصة حب جمعتها مؤخرًا بشخص من خارج الوسط الفني.

لكنّ الجندي نفت نفيًا قاطعًا في اتصال هاتفي مع “إرم نيوز” تلك الأخبار، مؤكدة أن ما تم تداوله مجرد شائعات ولا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وأشارت الفنانة المصرية الكبيرة إلى أنّها تُجهّز عملين أحدهما درامي وآخر سينمائي، لكنّها رفضت الكشف عن تفاصيلهما حاليًا.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أنها نقلت عن مقربين من الفنانة نادية الجندي، أنها تعيش قصّة حب مع شخص من خارج الوسط الفنّي، وأن تلك القصة ستكلّل بالزواج بعد شهر رمضان المبارك.

يذكر أن نادية الجندي تزوجت مرتين، المرة الأولى من والد ابنها الوحيد هشام الفنان عماد حمدي وعاشت معه 12 عامًا وتعد أطول زيجة لعماد حمدي ثم حدث الطلاق بينهم.

أما الزيجة الثانية فكانت من المنتج محمد مختار وظلت معه لسنوات طويلة، قدما فيها أهم الأفلام منها “الباطنية”، “ملف سامية شعراوي” “وكالة البلح”، “الخادمة” و”جبروت امرأة”.