ظهور غريب لبراد بيت بالعرض الأول لآلة الحرب في نيويورك (صور)

أثار نجم هوليوود، براد بيت، دهشة الجميع بإطلالته النحيفة والهزيلة جداً أثناء ظهوره في العرض الأول لفيلم “آلة الحرب” بمدينة نيويورك.

وعلى الرغم من مرور ثمانية أشهر تقريبا منذ انفصال براد بيت عن زوجته أنجلينا جولي، يبدو أن آثار الصدمة والانفصال عن البيت والأسرة مازالت تؤثر على وزنه.

الممثل البالغ من العمر 53 عامًا ظهر نحيفاً أكثر من أي وقت مضى أثناء حضوره العرض الأول لفيلمه الجديد “آلة الحرب” (War Machine).

وقد ارتدى بيت بدلة سوداء غير لائقة، والتي أبرزت الجسم النحيل للغاية للنجم الحزين.

ويبدو أن سرواله أصبح أكبر عدة مقاسات من حجمه الحالي، وهذا واضح من ربطة الحزام الجلد الأسود المشدود.

وفي الوقت نفسه، بدت السترة فضفاضة على جسمه الهزيل، ما يدل على الحالة البدنية التي وصل لها النجم العالمي.

على الرغم من ظهوره الهزيل، حرص نجم هوليوود على توزيع الابتسامات لجمهوره الذي استقبله في رحلته للترويج لفيلمه الجديد.