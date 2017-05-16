هكذا سخر براد بيت من الحديث عن أنه سينتحر بسبب انفصاله عن أنجلينا جولي

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

سخر الممثل الأمريكي براد بيت من التكهنات من أن انفصاله عن الممثلة أنجلينا جولي وحرمانه من الوصاية على أطفالهما التسعة قد يدفع به إلى الانتحار.

وأكد بيت، الذي انفصل عن جولي العام الماضي، أن الأطفال هم أهم شيء في الحياة، وأنه وطليقته يحاولان إعطاء معظم وقتهما لهم.

وقال ساخرًا لوكالة اسوشيتدبرس الأمريكية :”بالطبع أنا لست انتحاريًا، هناك الكثير من الأشياء الجميلة والحب في العالم، وعلينا إعطاء الحب وهذه هي الحياة”.

وكشف بيت بأنه زار عددًا من الأطباء لمساعدته في التغلب على مشكلاته بعد الانفصال، بما فيها مشكلة إدمان الشراب، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى أن يكون أبًا أفضل.

وقال :”إن الأطفال حساسون وهم يستوعبون كل شيء وبحاجة لأن تمسك يدهم وتشرح لهم الأشياء… عليك الإصغاء إليهم أيضًا… بالنسبة لي ليس لدي أية أسرار ولا شيء أخفيه… والحقيقة أني إذا لم أتحدث عن مشاكلي كثيرًا فإن ذلك يعني أني أتحسن”.