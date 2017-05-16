على طريقة وفاء الكيلاني.. مذيعة تطلب الزواج من ضيفها الخليجي الذي لم يتردد في الرفض (فيديو)

المصدر: نقلا عن موقع فوشيا

أثار زواج الفنان السوري تيم حسن من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني ضجة إعلامية كبيرة، خاصة مع إعادة نشر مقطع فيديو للكيلاني أثناء استضافتها للنجم السوري قبل 3 سنوات في برنامجها وعرضها الزواج عليه.

ويبدو أن الطريقة غير التقليدية التي اتبعتها الإعلامية المصرية وعرضها الزواج على الفنان السوري، فتحت شهية إعلاميات أخريات، رغبة منهن في الحصول على فرصة مماثلة، أو في محاولة للفت الأنظار.

وعمدت مذيعة لبنانية أثناء استضافتها لفنان خليجي، إلى إعلان رغبتها في الزواج منه، بطريقة مشابهة للكيلاني لكن رده كان سريعًا ومغايرًا لجواب تيم حسن.

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