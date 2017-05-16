يوسف حداد يكشف تفاصيل دوره في مسلسل “بلحظة”

المصدر: بيروت - إرم نيوز

كشف الممثل اللبناني يوسف حداد، بعض تفاصيل دوره في مسلسل “بلحظة”، الذي تنتجه شركة “الصدى”، كتابة وسيناريو وحوار لـ ندين جابر ومن إخراج أسامة الحمد.

وقال حداد في بيان صحفي للمكتب الإعلامي للعمل، إنه “يجسد شخصية جلال، وهو رجل وسيم في منتصف العقد الرابع من العمر، دونجوان، استغلالي وأناني ويبحث عن النساء الثريات لكي يستغلهن ويسرق أموالهن”.

وأضاف أن “شر أعماله سيقوده للعبث مع عائلة ديب النافذة والشرسة عندما يحاول الإيقاع بإحدى بناتها، فيتحول من صياد إلى طريدة”، مبيناً أن “المُشاهد خلال القصة سيكتشف السبب الذي دفعه ليصبح كذلك”.

ويشارك في البطولة إلى جانب حداد، الممثلون كارمن لبس، وزياد برجي، وإلسا زغيب ونيكولا مزهر وسينيتيا خليفة وروان طحطوح ونتاشا شوفاني ومجدي مشموشي وهيام أبو شديد وفيفيان أنطونيوس ومي سحاب ونيكولا مزهر ووسام سعد ونبيل عسّاف ورندة كعدي وسواهم، على أن يبدأ عرض العمل الدرامي الاجتماعي المؤلف من 60 حلقة في شهر رمضان المقبل.

وتجري الأحداث حول حياة عائلتين غنيتين وتتمتعان بنفوذ قوي بسبب الأعمال المشبوهة مثل تجارة المخدرات والممنوعات، والتي تشعل حرباً ضروساً وطويلة المدى بينهما تؤدي إلى ثارات كثيرة وسفك الدماء، إلى أن تقررا إنهاء الخلاف من خلال تحقيق رابط مصاهرة بينهما، فيزوجان ابن إحدى العائلتين الى ابنة العائلة الأخرى من دون الأخذ في الاعتبار خيارات العروسين، قبل أن يتحول الحل الى فتيل صراع جديد تكشفه الأحداث تباعاً بالتوازي مع الخطوط الأخرى.