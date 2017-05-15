الغيرة بين نجمات الفن.. من الواقع إلى شاشة الدراما في رمضان

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

العلاقة بين نجوم الوسط الفني ليست ناعمة وهادئة طوال الوقت، لأن تحت الرماد تشتعل النيران دائمًا وتختلف أسباب الغيرة بين النجوم تارة بسبب الإيرادات وأخرى بسبب دور أو عمل فني وثالثة نتيجة الصراع بين جهات الإنتاج، والغريب أن مشاعر الغيرة بدأت تنتقل من أرض الواقع إلى الشاشة.

وفيما يلي يستعرض “إرم نيوز” أبرز نماذج الغيرة التي ستظهر بوضوح في دراما شهر رمضان المقبل:

ياسمين عبدالعزيز و دنيا سمير غانم

بدأت ياسمين عبدالعزيز مشوارها الفني قبل دنيا سمير غانم وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والتي حققت إيرادات كبيرة ومنها “الدادة دودي” و”الثلاثة يشتغلونها”، لكن مؤشر نجوميتها تراجع في السنوات الأخيرة خاصة بعدما فشل فيلمها الأخير “عصمت أبو شنب” والذي جمعها بالتونسي ظافر عابدين.

وأصاب نجم ياسمين الخفوت بعدما لمعت دنيا سمير غانم في السينما والتلفزيون والتي حققت نجاحاً كبيراً بمسلسها الأخير “نيللي وشريهان” وضم شقيقتها إيمي سمير غانم.

حماس شركات الإنتاج للنجمة دنيا سمير غانم أصاب ياسمين بحالة من الإحباط، لكنها أدركت أن الاستسلام سوف يعجل بنهاية نجوميتها لذا قررت أن تعود إلى الدراما بمسلسل يحمل اسم “هربانة منها” واستعانت بنجم الكوميديا مصطفى خاطر والذي كان أحد أسباب نجاح مسلسل دنيا سمير غانم في العام الماضي.

وتواصل دنيا مشوارها حيث تقدم هذا العام مسلسل بعنوان “اللا لا لاند” ويشاركها البطولة حمدي الميرغني، أحد نجوم “مسرح مصر“.

غادة عبدالرازق وهيفاء وهبي

العلاقة بين غادة عبدالرازق وهيفاء وهبي ملتهبة منذ أن فكر خالد يوسف في الاستعانة باللبنانية هيفاء كبطلة لفيلم “دكان شحاتة” العام 2009 ونشبت بينهما خلافات كثيرة وقت التصوير.

وعندما اختلفت غادة مع المخرج محمد سامي، استعانت به هيفاء وهبي في نفس العام ليخرج لها مسلسل “كلام على ورق”، لتظهر الغيرة على الشاشة هذا العام أيضًا بين النجمتين، حيث تقدم هيفاء مسلسل “الحرباية“، وتجسد دور بنت فقيرة تدفعها الظروف إلى الانتقام من كل شخص حاول استغلالها وهو نفس الخط العام الذي تتبعه غادة في مسلسها الجديد “أرض ـ جو”، حيث تجسد شخصية فتاة يحاصرها الفقر وتدفعها الظروف للعمل كمضيفة جوية وتتورط في قضية وتقرر الانتقام.

واستعانت هيفاء وهبي أيضاً بأغلب الفنانين الذين تعاملوا مع غادة في أعمالها الفنية السابقة والذين حققوا مع النجمة الأخرى نجاحات متفاوتة في الأعمال السابقة.

أحمد السقا ومحمد رمضان

وخلافاً للنجمات، ورغم الأحاديث المعسولة أمام الكاميرات، إلا أن العلاقة ليست هادئة ورائعة بين النجمين أحمد السقا ومحمد رمضان، فقد فشلت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس في الجمع بينهما في فيلم واحد بسبب إصرار كل منهما على تصدر إعلان المسلسل.

كما فشل المخرج شريف عرفة في إقناع أحمد السقا بالوقوف بجانب رمضان في فيلم “الكنز”، ولذا حل بدلاً منه الفنان محمد سعد.

في هذا العام يراهن السقا على مسلسل “الحصان الأسود” وقد غاب رمضان عن الشاشة الصغيرة بسبب أداء الخدمة العسكرية وعندما شعر أن غيابه سوف يؤثر، تحمس لتقديم مسلسل إذاعي على راديو 9090.

وفي موسم عيد الفطر السينمائي سوف تحدث مواجهة بين النجمين على الإيرادات حيث ينافس السقا بفيلم “هروب اضطراري” بينما يخوض رمضان المنافسة بفيلم “جواب اعتقال” أمام غادة عادل ومن إخراج أحمد خالد موسى.