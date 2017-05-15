المنتصر بالله يشكو عدم وفاء الأصدقاء.. نجوم الزمن الجميل أين هم الآن؟ (فيديو إرم)

المصدر: أحمد عثمان - إرم نيوز

فنانون التفّ حولهم الجمهور وكتبوا تاريخًا برّاقًا من الأعمال السينمائية والدرامية في مصر، باتوا اليوم في عداد المجهولين بعدما انقطعت أعمالهم وأخبارهم في آن واحد.

جملة من العتاب وأخرى من التحسر على اندثار وجودهم الفني حملتها كلمات عدد من نجوم الزمن الجميل في تصريحات لإرم نيوز، حيث قال الفنان فاروق فلوكس إن الجيل الجديد لا يعترف بالجيل القديم، غير أنه أشار إلى أن المنتجين يبحثون عن الأسعار الأرخص وليست الأقيّم.

الفنان المنتصر بالله قال ونبرة الحزن تكسو وجهه إن بعض الأصدقاء لم يسألوا عنه وقد سقط من ذاكرتهم بمجرد تعرضه للمرض، وهو ما أثّر فيه بشكل كبير.

لكنّ الفنان القدير محمود القلعاوي اعتبر تكريمه في وقت تناسى الجيل الجديد القدماء بمثابة لحظة وفاء بقيمته الفنية، معتبرًا أن الساحة الآن متروكة للجيل الجديد من أجل أن يقدموا إبداعاتهم، مرتضيًا لنفسه ما قدّمه من أعمال سابقة.