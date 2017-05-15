أشرف زكي: السينما المصرية في محنة والدراما الخليجية مزدهرة (فيديو إرم)

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر إن السينما المصرية في الوقت الحالي تمر بمحنة كبيرة، حيث أصبح لديها 3 مواسم طوال العام وحوالي 4 أو 5 أفلام فقط هي التي تحقق نجاحًا جماهيريًا، موضحًا أن هناك مؤشرات إذا وجدت فإنها ستساهم في تعافي هذه الصناعة وعودتها بقوة مرة أخرى، ومنها وجود سياسات وخطط من جانب المنتجين في القطاع بعيدًا عن الدولة.

وأضاف في لقاء خاص مع موقع إرم نيوز، أنه ليس صحيحًا أن ارتفاع أجور النجوم المصريين وراء ظهور هذا العدد الكبير من الفنانين العرب، لأن الفنان العربي يتعاقد بالدولار ولكن هناك دولاً عربية في حالة حرب وعدم استقرار، ما جعل نجوم هذه الدول يأتون إلى مصر، مشيراً إلى أنه تعرض للهجوم عندما طالب بتقنين عمل الفنانين العرب في الأعمال المصرية باستثناء السوريين.

وأعرب أشرف زكي عن حزنه الشديد لغياب الدولة عن الإنتاج وتوقف شرايين الدولة الثلاثة وهي “صوت القاهرة” و”مدينة الإنتاج الإعلامي” و”قطاع الإنتاج” التي أنتجت أعمالاً لن ينساها الجمهور المصري بقيادة ممدوح الليثي، لافتا إلى أن هناك صعوداً في مؤشر إنتاج الدراما المصرية ولكنه نتيجة جهود القطاع الخاص الذي لايمكن تحديد توجهه أو السيطرة عليه في تحديد اختيار قضايا مسلسلاته.

وتابع زكي أن هناك تحفظاً بعض الشيء من جانب قيادات وزارة الداخلية في مصر بشأن الموضوعات والمشكلات التي تناولتها الدراما المصرية في الفترة الأخيرة، وظهور مشاهد تحتوي على العنف والبلطجة والمخدرات، مؤكداً أن الدراما في النهاية هي تصوير الواقع وتجسيد الصراعات الموجودة بين الأفراد أو بين الشخص وضميره.

وأشار أشرف زكي إلى أن الدولة تدعم نقابة المهن التمثيلية بمبلغ 12 ألف جنيه مصري فقط كل عام، ولاتوجد طرق أخرى للنقابة مثل النقابات الأخرى لزيادة مواردها المالية، موضحًا أن هناك خططًا موضوعة لزيادة موارد النقابة بطرق مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن فكرة إقامة “مهرجان النخب” هي محاولة لنشر الأعمال الفنية المتميزة وتسليط الضوء عليها، ومحاولة لتكريم رموز الفن المصري والعربي، خاصة أن فكرة المهرجان جاءت بعد اتفاقه مع الدكتور محمد سيف الأفخم، مدير الهيئة الدولية للمسرح، على إقامة مهرجان يضم الأعمال المتميزة والفائزة في المهرجانات الخارجية وعرضها وتكريم بعض الفنانين على هامش المهرجان.

وعن آخر أعماله الفنية، قال الفنان أشرف زكي إنه سيظهر في شهر رمضان 2017 من خلال بعض الأعمال منها مسلسل “الحصان الأسود ” مع أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، والعمل الثاني “الحالة جيم” مع حورية فرغلي والمخرج حسين متولي، وهناك بعض الأعمال التي يشارك فيها كضيف شرف مثل مسلسل “عفاريت عدلي علام” مع الفنان عادل إمام.

وعن رأيه في الدراما الخليجية، قال أشرف زكي إنها في حالة ازدهار وصعود مستمر وهذه نتيجة طبيعية لتوافر الإمكانيات والتقنيات الحديثة، كما أن مشاركتها في العديد من المهرجانات الخارجية والاختلاط بثقافات مختلفة وإقامة مهرجانات مسرحية كبيرة وظهور جيل جديد يمتلك الموهبة، كل هذه العوامل جعلت الدراما الخليجية في ازدهار.