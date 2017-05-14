أحمد بدير: النجوم العرب أبرياء من البطالة الفنية في مصر.. وهذه قصتي مع “السقا”

المصدر: صفوت الدسوقي -ارم نيوز

كشف الفنان المصري أحمد بدير قيامه بدور محام يتلاعب بثغرات القانون لخدمة أغراضه ومصالحه في مسلسله الجديد “الحصان الأسود”، والذي سيعرض خلال شهر رمضان القادم.

وقال بدير، في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”: “اعتذرت عن أعمال كثيرة، وتحمست للمشاركة في مسلسل الحصان الأسود، لأن المخرج أحمد خالد موسى متميز جدًا، كما أن فريق العمل يضم نجوماً من العيار الثقيل على رأسهم أحمد السقا، وهذا هو التعاون الثاني معه، بعد زيزنيا منذ 19 عامًا مع الرائع يحيى الفخراني”.

وعن الاختلاف الذي طرأ على شخصية السقا، قال:”النجومية لم تغير من أحمد السقا، فمازال متواضعاً ويقدر زملاءه وروحه طيبة، ولكن على المستوى الفني طرأت عليه أشياء كثيرة، فقد صار أكثر خبرة وجرأة وقد استمعت بكل المشاهد التي جمعت بيننا رغم صعوبتها”.

وأضاف بدير: “سوف أنتهي من تصوير دوري في مسلسل الحصان الأسود أول يوم رمضان، وأتمنى أن ينال أدائى إعجاب الجمهور والنقاد”.

وفيما يتعلق بالتواجد العربي على الساحة الفنية في مصر، تابع بدير:”البطالة بكل تأكيد تضرب الوسط الفني في مصر، ولا أعرف كيف يتم حل هذه الأزمة، فمن يتأمل المشهد سوف يكتشف أن حوالي 2500 فنان مصري يشكون البطالة وأتمنى أن يجد النقيب أشرف زكي حلاً”، مؤكداً أن “التواجد العربي للنجوم في مصر ليس سبباً في الأزمة لأن عددهم قليل جدًا وأغلبهم في خانة البطولة”.

وعن مشروعاته السينمائية القادمة قال: “أشارك في بطولة فيلمين، الأول بعنوان الكيت، والثاني الفندق، وسعيد بدوري فيهما، وأرى أن السينما المصرية تحتاج إلى اهتمام من جانب الدولة ويجب على المنتجين الابتعاد عن الأعمال التجارية التي تعتمد على رقصة وأغنية لتحقيق الربح التجاري لأن الفن رسالة”.