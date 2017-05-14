صور.. إيمان أبوطالب تتزوج المتحدث السابق باسم الجيش المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

عقدت الإعلامية إيمان أبوطالب قرانها على المتحدث العسكري السابق العقيد محمد سمير، مساء أمس السبت، في حديقة دار القوات الجوية، بحضور عدد بسيط من أقارب العريسين.

واكتسبت المذيعة إيمان أبوطالب شهرتها الواسعة من خلال تقديمها برنامج “نواب مصر” عبر قناة “mbc مصر” بعدما بدأت مسيرتها المهنية كمراسلة في قنوات دبي والبحرين والكويت.

وحضر الإعلامي الشهير وائل الأبراشي والمذيع الشهير أسامة منير، الحفل، الذي ارتدت فيه العروس إيمان أبوطالب، البالغة من العمر 37 عاماً، فستاناً أبيض اللون من تصميم المصمم المصري هانى البحيرى.

وعملت إيمان أبوطالب بقناة “روتانا موسيقى” لتصبح مراسلة برنامج نشرة الأخبار لفترة ليست بالطويلة، ثم عملت بقناة “روتانا سينما” عام 2005 وقدمت فيها “النشرة الفنية” بجوار الفنان عمرو يوسف.

وقدمت برنامج “صبايا الخير” بدلاً من الإعلامية ريهام سعيد على قناة المحور، بعد أن فسخت الأخيرة تعاقدها مع القناة بسبب عدد من المشاكل التي لاحقت سعيد خلال تلك الفترة.

ويعتبر هذا الزواج هو الثاني للإعلامية أبوطالب؛ إذ تزوجت في العام 2007 لكن هذا الزواج لم يدم طويلاً بل ووصل إلى المحاكم بعد ذلك، ولها طفلان من هذا الزواج، بحسب تقارير إعلامية.

ووضعت أبوطالب بصمتها في عالم التمثيل من خلال بعض الأفلام والمسلسلات ومنها فيلم “من أول السطر” بجانب فريق “واما” الغنائي، وشاركت فى مسلسل “ظرف أسود” مع عمرو يوسف، كما ظهرت بدور المذيعة في فيلمي “سالم أبو أخته” و”أبو العربي”.