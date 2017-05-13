صحيفة بريطانية: الملكة رانيا من أكثر الشخصيات الملكية أناقة في العالم (صور)

المصدر: لندن - إرم نيوز

وصفت صحيفة “ميرور” البريطانية الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بأنها من أكثر الشخصيات الملكية أناقة في العالم.

وجاءت الملكة رانيا ضمن قائمة صغيرة بأكثر الشخصيات الملكية أناقة في العالم، شملت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والأميرة كيت مدلتون زوجة الأمير وليام ابن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز والملكة لتيزيا ملكة إسبانيا والأميرة صوفيا أميرة السويد.

كما شملت القائمة الأميرة فكتوريا ولية عهد السويد والأميرة ماري ولية عهد الدانمارك والأميرة صوفي دوقة مقاطعة وسكس البريطانية والأميرة تاتيانا اليونانية والملكة ماكسما ملكة هولندا والأميرة اميليا أميرة مدينة وندسور الكندية.