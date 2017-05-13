بالفيديو.. تيم حسن يتحدث لأول مرة عن زواجه من وفاء الكيلاني وطلاق أردنية بسببه

المصدر: فوشيا

تحدث الممثل السوري تيم حسن عن ارتباطه بالإعلامية المصرية الشهيرة وفاء الكيلاني، وذلك في تصريح مصور لموقع “فوشيا”، هو الأول من نوعه لوسائل الإعلام عن الخطوة التي شغلت الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني، أخذ حيزًا كبيرًا في تغطية وسائل الإعلام العربية نظرًا لنجومية العروسين.

الفنان السوري، تيم حسن تحدث لفوشيا كذلك عن واقعة انتشر الحديث عنها مؤخرًا في الأردن، حيث طلق شاب زوجته الشابة بعدما عبرت عن حزنها لزواج تيم الذي وصفته بأنه فارس أحلامها.

لمتابعة الخبر ومشاهدة الفيديو اضغط هنا