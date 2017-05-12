كارمن سليمان: زواجي ساعدني كثيرًا في حياتي الفنية (فيديو إرم)

المصدر: عادل مراد - إرم نيوز

قالت الفنانة المصرية كارمن سليمان: إن زواجها من الملحن مصطفى جاد ساعدها كثيرًا في تخطي العديد من المشكلات التي تقابل أي زوجين في بداية حياتهما.

وأضافت في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال حضورها حفل توزيع جوائز مهرجان “الميما” في مصر، “عمل زوجي في المجال الفني جعله متفهمًا أكثر لطبيعة عملي واهتماماتي الفنية ومساعدته لي في اختياراتي”.

وتابعت كارمن: “الفنان يجب أن يهتم بحياته الشخصية والعائلية بجانب اهتماماته الفنية”، مشيرة إلى أن خطوة الزواج مهمة جدًا، وكان لا بد من التخطيط لها بعناية والتنسيق بين حياتها العائلية والفنية حتى لا تكون عقبة في مشوارها الفني.

من جانب آخر، أبدت المطربة الشابة سعادتها لتكريمها وحصولها على جائزة من مهرجان جوائز الميما، لافتة إلى أنه يختلف عن المهرجانات الأخرى في تقييم الفنان الذي يأتي من الجمهور وليس النقاد.

وأشارت سليمان إلى أنها تستعد حاليًا لاختيار بعض الأغاني السينجل التي ستطرحها خلال الفترة القادمة، كما تحضر لإصدار كليب أغنية جديدة بعد عيد الفطر.