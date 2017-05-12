الفنانة المغربية حنان خضر: انتظروني في “فرصة عمر” خلال شهر رمضان (فيديو إرم)

المصدر: آلاء طاهر- إرم نيوز

كشفت الفنانة حنان خضر عن آخر أعمالها الفنية، موضحة أنها تشارك بتصوير مسلسل جديد يحمل اسم فرصة العمر سيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقالت النجمة المغربية في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال حضورها حفل توزيع جوائز مهرجان الميما في مصر، إن المسلسل يتناول الحياة الريفية في بلادها، وتتحدث خلاله باللهجة الريفية المغربية وهو من إنتاج مغربي.

وأضافت أن التواجد المكثف للفنانين والفنانات المغاربة خلال الفترة الأخيرة في مصر سيصنع نوعًا من المنافسة فيما بينهم، لأن كل نجم يريد أن يكون الأفضل ويحقق شهرة أكثر في إطار المنافسة الشريفة.

وأبدت حنان سعادتها لتكريمها في هذا المهرجان الكبير وحصولها على جائزة تشجيعية عن أعمالها، متمنية أن تكون مثّلت بلادها بشكل مشرف كما أهدت الجائزة لوالدها والشعب المغربي.