عفاف شعيب: رمضان للعبادة وليس للمسلسلات.. و”السيولة” سبب غياب أعمال فنية (فيديو إرم)

المصدر: عادل مراد- إرم نيوز

انتقدت الفنانة المصرية عفاف شعيب، اهتمام جهات الإنتاج بعرض عدد كبير من المسلسلات في شهر رمضان، مؤكدة أن هذا الشهر الكريم للعبادة فقط، وليس لمتابعة المسلسلات.

وقالت في لقاء خاص مع موقع إرم نيوز، إنه يكفي تقديم 5 أو 6 مسلسلات في شهر رمضان يتم اختيارها بدقة للعرض حتى يتابعها ويستمتع بها الجمهور، ولكي يتوزع الاهتمام على باقي السنة، مشيرة إلى أنها لن تظهر في دراما رمضان المقبل بسبب تأجيل بعض الأعمال التي تشارك بها لوجود مشكلات في الإنتاج والسيولة.

وأضافت شعيب أن أدوار الأب والأم في الأعمال الدرامية المصرية قليلة للغاية والاهتمام بها ضعيف رغم أنه في المسلسلات الهندية والتركية يكون الاهتمام الأكبر على الوالدين ويكونان هما أبطال العمل، وذلك لدورهما الكبير في التنشئة والتربية والتوجيه للأجيال الجديدة.

وتابعت عفاف شعيب أن نجوم الزمن الجميل لا يمكن تعويضهم، خاصة محمود مرسي وكمال الشناوي، لافتة إلى الأجيال الجديدة لم يظهر بها من يستطيع مجاراة هؤلاء العمالقة وتعويضهم رغم وجود مواهب شابة على الساحة جديرة بالمتابعة.