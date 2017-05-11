بالفيديو.. نجل محمد على كلاي المختطف يقتحم البث المباشر لقناة تلفزيونية

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

اقتحم شاب نافذة بث مباشر لشبكة سكاي نيوز في الولايات المتحدة، زاعما أنه الابن المُختطف لأسطورة الملاكمة العالمية الراحل محمد علي كلاي.

وقاطع الرجل مراسل القناة “ماتين برونت” الذي كان يقف خارج محكمة “ويستمنستر”، حيث تعقد جلسات محاكمة خالد محمد عمر علي، بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وكان الرجل يرتدي قبعة بيسبول معكوسة، عندما رفع صوته قائلا: “أنا ابن محمد علي كلاي المختطف”، في حين علق المراسل بهدوء: “لقد انضم لنا للتو شخص لم أكن أتوقع حضوره”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجل مجرد محتال يسعى للشهرة أم أنه فعلا ابن الملاكم الأمريكي الراحل.

وترك العرض الصادم المشاهدين في حيرة بعد تلك الحيلة الغريبة، مع بعض التكهنات عن ما إذا كان هو الابن الشرعي لـ “محمد علي كلاي”.

وكتب أحد المتابعين: “ظهر للتو على سكاي نيوز رجل يدّعي أنه ابن محمد علي المختطف خلال بث مباشر”. وقال آخر: “لم أكن أعلم أن محمد علي لديه ابن مختطف”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مقاطعة بث مباشر لشبكة “سكاي نيوز”، ففي حادث سابق قيل للمخرج جاك جونز إنه لن يكون رئيس الوزراء من قبل متطفلا في مقابلة تلفزيونية مباشرة.