عزت أبوعوف يكشف لـ “إرم نيوز” رأيه في الفن المصري

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

انتقد الفنان المصري الكبير عزت أبوعوف غياب الأخلاق واضمحلال المبادئ في الوسط الفني المصري، سواء على صعيد الدراما أو السينما، مؤكدًا أن الفن المصري حاليًا افتقد إلى الهدف والغاية التي تقدمها دول أخرى في أعمالها الفنية.

وقال في حوار خاص مع “إرم نيوز”، إن الوسط الفني في مصر تغيّر تمامًا منذ بداية عمله وحتى الآن، وشمل مختلف عناصر الصناعة، موضحًا أن التغير كان للأسوأ للأسف وأن العلاقة بين المنتج والفنان أصبحت مادية بحتة.

وأضاف: “الدراما المصرية تسير بشكل جيد على عكس السينما التي أصبحت تهتم بالجانب المادي فقط وتحقيق أرباح دون تقديم أهداف ومبادئ تريد توصيلها إلى المشاهد”.

وشدد على أنه خلال تجربته السينمائية على مدار 25 عامًا تيقن أن المشاهد لا يفضل نوعية الأفلام غير الهادفة لذلك نرى الجمهور يعود لمشاهدة الأفلام الكلاسيكية القديمة – بحسب قوله.

وأردف أبوعوف: “أنا من عشاق السينما التجارية المتمثلة في الأمريكية والهندية لأنها استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تحقيق إيرادات كبيرة وفي نفس الوقت لديها أهداف وأفكار تمّ ترويجها إلى العالم”.

وأشار إلى أن أمريكا استطاعت أن تسيطر على العالم بأفكارها من خلال السينما واستغلت الفن في إسقاط الشيوعية في روسيا.

ومن جانب آخر أشاد الفنان الكبير بوضع الموسيقى المصرية في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنها الفن الوحيد الذي استمر على مدار تاريخه بين جميع أنواع الفن المصري بالحفاظ على شكله وثباته وتنوعه.

وعن النجم عمرو دياب قال أبوعوف إنه فنان ممتاز ومتألق دائمًا والفنان محمد منير مستواه ثابت ويقدّم فنا راقيا، أما محمد فؤاد فأكد أنه تنبأ له أنه سيكون نجماً كبيراً وسط نجوم جيله ولكنه تراجع في الفترة الأخيرة ويحتاج لكثير من الجهد للعودة مرة أخرى”.

وتابع أنه راضٍ تمامًا عن أعماله الفنية التي قدمها خلال مشواره الفني، وأن الله قد أعطاه أكثر مما كان يتوقعه من شهرة وحب الناس، لافتاً إلى أن هناك بعض المجاملات في حياته سببت له مشكلات كبيرة، وهناك بعض الأعمال القليلة التي قدمها ولم يوفق بها.

وأشار إلى أنه يدين بالفضل لوالده على كل ما حققه ووصل إليه لأنه تعلم منه الكثير مثل الشجاعة والإصرار والرياضة والموسيقى، لافتًا إلى أن والده كان يأخذه طوال فترة الإجازة الصيفية ليتعلم العزف على البيانو ليلتحق بمعهد الموسيقى دون أن يأخذ راحة من الدراسة.

وذكر أبوعوف أن هناك مراحل في حياته لا ينساها أبدًا خاصة الفترات الصعبة، وأهمها انقطاع معاش والده كنوع من العقاب من الرئيس السادات نتيجة معارضة والده له في بعض الأمور.

وأوضح أن والده والسادات كانا صديقين منذ أن كانا في الضباط الأحرار وعندما تولى السادات رئاسة مجلس الأمة وكان والده عضوًا بالمجلس حدث خلاف بينهما وتحدث والده مع السادات بشكل غير لائق ما أثار غضب الأخير وعاقبه بقطع معاشه.

وأضاف أنه لاصحة إطلاقًا لما تردد عن وجود خلاف بينه وبين الفنان الكبير يحيى الفخراني لعدم حضور الثاني مهرجان السينما الذي كان يترأسه أبو عوف في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن الفخراني فنان قدير وشخصية محترمة يتمنى أي شخص أن يتعرف عليه.

وفيما يتعلق بآخر أعماله الفنية قال عزت أبو عوف إنه سيظهر في رمضان القادم من خلال مشاركته مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسله ” عفاريت عدلي علام” الذي يعد أول عمل درامي يجمعه مع الزعيم رغم مشواره الكبير معه في المسرح والسينما، كما يشارك مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم في مسلسلهم الجديد “نوح”.