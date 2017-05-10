سما المصري تبدأ الوعظ الديني بـ”ليلة النصف من شعبان” (صور)

المصدر: يوسف القاضي- إرم نيوز

غيّرت الفنانة الاستعراضية سما المصري خلال الساعات الماضية من طريقة نشرها للصور والتعلقيات عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستغرام”، لتبدأ في توجيه النصائح الدينية والوعظ، بالدعوة للصوم وفضله، تزامناً مع ليلة النصف من شعبان. قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وتحدثت سما المصري، عن فضل الصوم في إزالة الذنوب، داعية متابعيها بالصوم والحصول على الثواب، حيث إن الله هو وحده من يعلم ما في النفوس، بحسب قولها، في الوقت الذي نشرت فيه خلال الساعات الماضية صورتين للتشجيع على الصوم والدعاء لله وتقديم الشكر له على عطاياه، من بينها صورة تحمل الحديث النبوي “إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا نهارها”.

وكتبت سما المصري في منشور عبر صفحتها، “لمن لم يلحق صيام اليوم ياريت يصوم غداً لأن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة جدًا وكل أيام ربنا حلوة ومباركة طالما استيقظت من النوم وجدت صحتك جيدة وأهلك أيضًا وبالك مرتاح ولا تؤذي أحداً، ومن صام اليوم يصوم غداً أيضاً، صدقوني هناخد حسنات نكفر بها عن السيئات اللي عندنا ولا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، ومن كان منكم بلا خطيئه فليرمها بحجر، وأكيد ربنا لما خلق الناس خلق صلة بينه وبينهم محدش يعرفها غيره، اعملوا اللي تقدروا عليه والباقي بإيد ربنا”.

وكتبت سما، في تعليق على صورة أخرى “يارب ابعد عنا الهموم والغم وشر ولاد الحرام. صباحكم خير إن شاالله”، وسط تعليقات من متابعي صفحتها، حتى أن بعضهم وصفوها بـ”الشيخة سما”، وتعليقات أخرى دعت لها بالهداية والاستمرار في ذلك النهج، في حين رأى آخرون أن سما بدأت الوعظ الديني لشهر رمضان مبكراً، خاصة بعد إعلانها عن تقديم برنامج ديني فيه.

يذكر أن الفنانة الاستعراضية، أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية بعد إعلانها تقديم برنامج ديني في رمضان يحمل اسم “عقوق الوالدين” والحديث في القضايا الدينية، الأمر الذي أثار غضب رجال وعلماء الأزهر.

وشن الكثيرون هجوماً شرساً عليها، إلى أن نشرت برومو البرنامج، دون الإعلان عن القناة الفضائية، ثم ظهرت مؤخراً في برومو برنامج يحمل اسم”مين المسئول”، تتناول فيه قضايا الختان وزنا المحارم والجريمة دون الإعلان عن اسم القناة التي تنتج البرنامج.