آخرهن وفاء الكيلاني.. نجمات أثرن عاصفة من الجدل بشأن حياتهن الزوجية

المصدر: صفوت دسوقي- إرم نيوز

تضع الشهرة دائمًا أصحابها في دائرة الضوء وتجعل تصرفاتهم محل إشادة وإعجاب تارة، ونقد ولوم تارة أخرى، ويريد الجمهور دائمًا من النجم أو النجمة أن يبرر تصرفاته سواء كانت طبيعية ومنطقية أو طائشة.

ويعد قرار الزواج أكثر وأهم القرارات إثارة، خاصة إذا كان متعلقًا بشخصين يمتلكان رصيدًا كبيرًا من الشهرة والجماهيرية وحول زواجهما ظروف تثير فضول متابعيهم.

وفاء الكيلاني وتيم حسن

منذ ساعات أعلن الفنان السوري تيم حسن خبر زواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وهو الخبر الذي شكل صدمة لعدة أسباب في مقدمتها أن وفاء الكيلاني متحررة في التفكير وجريئة في اتخاذ القرار وهذا ما دفعها إلى الزواج من المسيحي طوني ميخائيل رغم كونها مسلمة.

وتحدت الكيلاني أسرتها المحافظة وتمسكت بالزواج من الشخص الذي أحبته واحتل قلبها، وبعد 8 سنوات أعلنت الانفصال عن طوني ميخائيل، وقالت إن حياتها معه وصلت إلى طريق مسدود ولذا فضلت الانسحاب، وأعلنت أنها سوف تتفرغ لتربية أولادها، ولكنها فاجأت الجميع بإعلان زواجها من السوري تيم حسن.

وفاء الكيلاني أثارت الجدل في زواجها الأول من مسيحي وأثارت الجدل مرة ثانية من تيم حسن، لأن علاقة التعارف بينهما لم يمض عليها بحسب المقربين سوى 8 أشهر، كما أنها تراجعت عن قرار التفرغ لرعاية أولادها “جودي وريان”.

هالة صدقي

هالة صدقي ممثلة مصرية من العيار الثقيل، استطاعت أن تحفر اسمها في السينما والتلفزيون بأعمال فنية قيمة، كان آخرها مسلسل “ونوس” الذي عرض العام الماضي أمام النجم يحيى الفخراني.

في زواجها الأول من مجدي وليم لم يشعر بها أحد، لكنها أثارت الجدل وأحدثت ضجة كبيرة عندما قررت الانفصال عنه والزواج من آخر، حيث اضطرت إلى تغيير مذهبها المسيحي إلى السريانية واتخذت قراراً بخلع زوجها، وتعد القبطية الأولى التي خلعت زوجها ولم تتوقف عند هذا الأمر، حيث تزوجت للمرة الثانية من الدكتور سامح زكريا.

سميرة أحمد

ممثلة ومنتجة مصرية لها شأن وتاريخ فني كبير، ورغم أن دينها الإسلامي يمنع زواجها من مسيحي، إلا أنها تمردت على العقيدة وكل الثوابت وتزوجت أكثرة من مرة من شخص مسيحي، وكانت الأولى من المنتج أنوان زريبات والثانية من المنتج وجيه نجيب والثالثة من المنتج أديب جابر والرابعة والأخيرة من المنتج صفوت غطاس، وتعرضت إلى موجة من النقد واللوم، ولكنها لم تلتفت إلى أي منها ونفذت قرارها، وكثيرًا ما تقول إنها تعيش حياتها كما تريد وليس كما يريد الناس.

مايا دياب

المطربة والإعلامية اللبنانية مايا دياب، تمتلك حظاً وافراً من الأنوثة والجمال، وتمتلك أيضًا رصيداً كبيراً من الجرأة، ولديها آراء وأفكار لا تتلاءم مع عادات وتقاليد مجتمعنا العربي، وكان غريبًا أن تعلن أنها عاشرت زوجها رجل الأعمال ناصر عبسا، عامين قبل الزواج حتى يحدث التفاهم وتقترب المسافات بينهما، الأمر الذي جعل قطاعاً كبيراً من النقاد والجمهور يتهمونها بالزنا.

سامية جمال

تنتمي الراقصة والممثلة المصرية سامية جمال إلى جيل الفن الجميل، ومع بداية شهرتها أحدثت ضجة وإثارة بسبب زواجها من شاب مسيحي أمريكي يدعى شبرد كينج، إلا أنها لم تتحمل الحياة معه بعدما اكتشفت أنه يستغلها ماديًا فانفصلت عنه وتزوجت من الفنان رشدي أباظة وعاشت معه حتى وافتها المنية.