نيشان يؤكد شائعات طوني خليفة بشأن “رامز تحت الأرض”

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أكد المذيع اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان الشائعات التي أطلقها مؤخرًا زميله ومواطنه طوني خليفة بشأن اشتراكه في برنامج المقالب الرمضاني “رامز تحت الأرض” والذي يقدمه الفنان الشاب رامز جلال.

وظهر نيشان في صورة مشتركة مع رامز جلال نشرها الأخير عبر الحساب الرسمي للبرنامج بموقع “انستغرام”، ليؤكد أنه بالفعل أحد أركان البرنامج وأدواته التي استعان بها رامز جلال لإنجاح فكرته الجديدة.

وأرفقت الصورة التي جمعت الفنان والمذيع بتعليق جاء فيه: “الصورة الاول لرامز جلال ونيشان من برنامج رامز تحت الأرض انتظرونا في رمضان 2017”.

يذكر أن المذيع نيشان نفسه كان ضحية مقلب رمضان الماضي بعدما حل ضيفًا على برنامج “رامز بيلعب بالنار” والذي كان يؤدي فيه جلال دور إطفائي يحاول إنقاذ الضحايا بعد انفجار يحصل بأحد الفنادق بالمغرب.

وأظهرت الصور التي نشرها الحساب وقوع عدد من كبار الشخصيات الفنية والرياضية ضحايا لمقلب رامز جلال، كان منهم الفنان اللبناني وائل كفوري والفنانة المغربية سميرة سعيد ولاعب نادي روما الإيطالي محمد صلاح.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة قد اكتشفت بطريقة ما مقلب رامز جلال هذا العام وعلقت على الموضوع بموقع “تويتر” قائلة: “ولا تحلم يا #رامز_جلال .. مش حتقدر توقعني وتضحك عليا حتى لو استعنت بـ#نيشان يكلمني كل يوم ! ده أنا لطيفة يا رامز”.

وقبل أسابيع، كشف المذيع اللبناني طوني خليفة كيف أن زميله نيشان يعمل مع رامز لاستدراج ضحايا المقلب من المشاهير، مدعيًا أنهم سيحلون ضيوفًا على برنامج حواري في أبوظبي من إعداده وتقديمه على قناة OSN ليتبين لاحقًا وضمن سيناريو محدد أنهم وقعوا في فخ رامز جلال.

وحذر طوني خليفة جميع من يتصل بهم نيشان بغرض استضافتهم من قبول الدعوة، وهو ما لاقى صدى مباشرًا لدى النجوم الذين تجاهلوا كل محاولات نيشان ورامز جلال من أجل التواصل بشأن اية استضافة في أي برنامج رمضاني.

ويواجه البرنامج العديد من الانتقادات بزعم أن بعض الفنانين والمشاهير كشفوا عن معرفتهم المسبقة بالبرنامج ما يثير الجدل حول حقيقة المشاهد التي تُعرض على الجمهور في رمضان وما إذا كان يتم خداعهم أم لا.