هنا الزاهد توضح حقيقة عملية التجميل التي أثارت الجدل (صورة)

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

خرجت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن صمتها لتؤكد حقيقة عملية التجميل التي أشاع كثيرون أنها أجرتها مؤخراً وغيرت ملامحها تماماً وجعلتها بملامح غير التي كانت عليها.

وقالت هنا الزاهد، في تصريحات إعلامية، إنها لم تجر أية عملية جراحية، وإن تغير ملامحها كان بسبب زيادة وزنها مؤخراً وهو ما جعلها تظهر بإطلالة غير التي اعتاد عليها الجمهور.

وكانت الفنانة الحسناء قد نشرت صوراً لها على حسابها بموقع “إنستغرام” مثيرة موجة من التعليقات بعدما أشاع الكثيرون أنها أجرت عملية تجميلية في الأنف نتيجة اختلاف مظهرها.

وتباينت تعليقات الجمهور على الصور ما بين السخرية من أنها قامت بتشويه وجهها وما بين الإعجاب والإشادة كونها من وجهة نظرهم ازدادت جمالاً.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أنباء عن وجود علاقة عاطفية بين الزاهد وجمال، عضو فرقة “بويز باند” المصرية، وهو ما قد يكون موقفه خلال الحلقة مؤكداً لها.

وتستعد الزاهد للدخول في الموسم الرمضاني بمسلسل “اللالالند” الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم مع شقيقتها إيمي ووالدها سمير غانم إلى جانب العديد من النجوم المصريين.