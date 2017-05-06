حسام تحسين بك يتحدث عن تكريمه في دار الأوبرا وأعماله لموسم 2017 (فيديو إرم)

المصدر: دمشق- إرم نيوز

أعرب الفنان السوري، حسام تحسين بك، عن سعادته بالتكريم الذي منحه إياه مهرجان “شموع العطاء” بدار الأوبرا في العاصمة السورية دمشق.

وقال تحسين بك، في حديث مع “إرم نيوز”على هامش حفل التكريم، إن مثل هذه الاحتفاليات تدلل على تعافي الحالة الفنية بشكل عام، في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد والظروف التي تمر بها الدراما السورية.

وحول أعماله للموسم المقبل، أوضح تحسين بك أنه يشارك بمجموعة أعمال منها: “سايكو” و”شبابيك” و”قناديل العشاق” ومسلسل “فوضى”.

ونوه إلى أن مشروعه الغنائي، الذي يشارك به عدد من الفنانين، ما يزال قائماً وسيتم البدء به بعد الانتهاء من ضغوط التصوير خلال الفترة الحالية.