الفنانان وليد توفيق وحسين الديك في سجن تونسي (صور)

المصدر: محمد رجب – إرم نيوز

تعمل الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل في تونس، على إدخال طرق جديدة في الترفيه لفائدة المساجين في مختلف السجون التونسية، من ذلك برمجتها لتنظيم سهرة فنية يحييها مجموعة من الفنانين التونسيين والعرب في سجن المرناقية، القريب من تونس العاصمة، وذلك يوم الأحد القادم، السابع من مايو الجاري.

ومن بين الفنانين العرب الذين سيشاركون في تأثيث هذه السهرة الفنية، الفنان اللبناني وليد توفيق والسوري حسين الديك، إلى جانب فنانين تونسيين من بينهم حسين العفريت ومصطفى الدلاجي وإيمان الشريف.

وكان سجن المسعدين بولاية سوسة، مسرحًا لفعاليات الأيام الثقافية، بتنظيم بين إدارة السجن بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، حيث تمّ تنظيم 6 ورشات في كل من فن العرائس والفنون التشكيلية والمسرح والتصوير السينمائي. أما سجن الهوارب بولاية القيروان، فقد احتضن فعاليات اليوم الختامي للملتقى الخامس للتراث الشفوي، وتضمن الاحتفال عروضًا موسيقية وقصائد شعرية.. وذلك بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا.