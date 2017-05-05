صدور الحكم على العقل المدبر لسرقة كيم كاردشيان في باريس

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

حكم القضاء الفرنسي على عمر ايت خداش، العقل المدبر للسرقة التي تعرضت لها كيم كاردشيان في باريس، بالسجن 5 سنوات، سجنًا نافذًا، وغرامة تبلغ قيمتها 20 ألف يورو كتعويض عن الضرر، ولكن اتضح أن الحكم يخص قضية أخرى اتهم فيها عمر ايت خداش المعروف بـ”عمر العجوز” باحتجاز وسرقة مسنين.

ففي أبريل/ نيسان 2015 أقدم ايت خداش (61 عامًا) على احتجاز 4 أشخاص من بينهم متقاعدون في فندق خاص، وقد اعترف خداش باستيلائه في تلك الليلة على سيولة مالية، ومعاطف ومسدس تحفة ونظارات، وبطاقات بنكية مكنته من سحب 800 يورو.

وقد صدر الحكم عن محكمة الجنايات الفرنسية بــ”نانتير”، حيث تروج قضايا أخرى خاصة بالمجرم، من بينها عملية سطو تخص شخصية معروفة.

ويتواجد “عمر العجوز” حاليًا في سجن “فريسنيس”، وسبق أن قبع في السجن في سنوات السبعينيات والثمانينيات بسبب سرقات، كما صدر بحقه حكم العام 2010 بتهمة المتاجرة بالمخدرات، لكنه لم يدخل السجن منذ 30 عامًا، ويبدو أنه سيقضي ما تبقى من حياته فيه.

أما كيم كردشيان فصرحت قبل أيام في برنامج “ايلين دو غينيريس”، بخصوص الواقعة التي غيرت مجرى حياتها بحسب تعبيرها: “تمت الأمور بسرعة، مضت 7 أو 8 دقائق، ولكن عندما أهدأ وأحلل كل هذا، أقول لنفسي كان يمكن أن يحصل ما هو أسوأ، لم يكونوا عنيفين جدًا، لا أريد أن أبدو جاحدة”.