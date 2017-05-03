عهد ديب: لست مع عرض جميع الأعمال في شهر رمضان وأنا ضد عمليات التجميل

المصدر: ربى الحايك – إرم نيوز

تحدثت الممثلة السورية عهد ديب إلى “إرم نيوز” عن أعمالها للموسم المقبل، مبينة أنها ستظهر في مسلسل “بقعة ضوء13″، إذ تشارك بمجموعة لوحات تحمل أفكارا جديدة ومختلفة، إضافة إلى مشاركتها في مسلسل “حكم الهوى” بثلاثية “كيفك انت”.

ونوهت إلى تواجدها في فيلم “مخاض الياسمين” الذي يتحدث عن الحب والعلاقات الاجتماعية خلال الأزمة السورية.

وأكدت ديب أنها ترفض أن تهتم بعض الفنانات بمظهرهن فقط على حساب العمل، مؤكدة وقوفها ضد عمليات التجميل من أجل تحسين المظهر دون البحث في الموهبة أو الإحساس العالي للمثل، مؤكدة أن الممثل عبارة عن شخصية متكاملة.

ورفضت فكرة عرض الأعمال الدرامية جميعها في شهر رمضان؛ ما يؤثر على بعض الأعمال سلباً لأن المشاهد لن يستطيع خلال شهر واحد متابعتها جميعها.