بالفيديو.. حميد الشاعري يطرح أغنية من كلمات معمر القذافي

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

طرح الفنان الليبي الأصل حميد الشاعري على قناته في يوتوب أغنية “سمراء” ، التي قام بتلحينها وتوزيعها، وأداها المغني اللبناني صبحي توفيق، أما الكلمات فهي للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

والأغنية هي واحدة من القصائد التي كتبها القذافي بعنوانه “سمراء”، إهداء منه للقارة الإفريقية .

وقد سجلت الأغنية في حياة الزعيم الراحل، لكن حميد الشاعري تريث في طرحها حتى حلول شهر مايو 2017.

وينوي الشاعري طرح قصائد أخرى للقذافي، خصوصا أن أغنية سمراء حققت مشاهدة عالية بمجرد طرحها.

وكان معمر القذافي يعتبر من أقوى الرؤساء العرب وأغربهم طبعا، وقد قتل بطلق ناري يوم 20 اكتوبر 2011 بسرت خلال الثورة الليبية.