المطرب الشعبي “أبوالليف” في السجن بعد أيام من استقباله مولوده الأول

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

أصدرت محكمة الجنح في مصر اليوم الثلاثاء، حكمًا بالحبس عامين للفنان والمطرب الشعبي نادر أحمد أنور المعروف بـ”أبوالليف”، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لاتهامه في قضية قتل عبر سيارته في منطقة ميدان الرماية.

وقضت المحكمة بحكمها السابق بعد توجيه اتهام القتل للمطرب الشعبي، بعد أن اصطدمت سيارته بعربة “كارو” كان يستقلها شخصان في منطقة ميدان الرماية، وحاول أبوالليف تفادي العربة إلا أنه فشل بلك، ليلقى شاباً في العقد الثاني من العمر مصرعه على الفور، وينجو الآخر من الحادث.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل الفنان بكفالة 5 آلاف جنيه، بعدما استمعت لأقواله، التي تضمنت عدم وجود أي علاقة أو ترّبص بالمجني عليهما كونه حادث سيارة دون قصد.

يذكر أن أبوالليف هو الزوج السابق للفنانة علا رامي، حيث استمر زواجهما قرابة عام بدأ في 2010 وانتهى في 2011، وتزوج مرة أخرى، وأنجبت زوجته منذ أيام مولوده الأول”حبيب”، حيث احتفل به عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كاتباً: “اللهم لك الحمد والشكر الذي رزقتني مولودًا سمّيته حبيب، اللهم بارك لي فيه وأجعله مولوداً مباركاً واحفظه من عين كل حاسد”.