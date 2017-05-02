هالة القصير تتحدث عن جديدها “ياحلم” ومشاركتها بأوبريت “شموع العطاء”

المصدر: ربى الحايك – إرم نيوز

تحدثت الفنانة الشابة ونجمة “ذا فويس” هالة القصير في حديث مع موقع “إرم نيوز” عن أغنيتها التي أطلقتها مؤخرًا “ياحلم”، مبينة أنها كانت مترددة في البداية لكن تفاعلها مع الأغنية وموضوعها دفعها إلى خوض هذه التجربة، كما أن اللحن أغراها وأحبت أن تقدم شيئًا جديدًا لم يعتده الجمهور عليها.

وأعربت القصير عن سعادتها بالأصداء التي حققتها الأغنية بعد ساعات قليلة من طرحها على اليوتيوب

وتمنت أن تحقق الأغنية انطلاقة جديدة لها، معلنة أنها ستقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب قريبًا.

وأكدت القصير أثناء لقائها على هامش مشاركتها بحفل “شموع العطاء” في دار الأوبرا السورية بدمشق، أن ما ينقص المطرب السوري وجود شركات إنتاج في ظل وجود أرضية وإمكانيات وأمور متعلقة بالتسويق.

كما تحدثت عن إطلالتها في مهرجان “شموع العطاء” وأهمية الإطلالات بالنسبة للفنان.