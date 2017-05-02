أبرزها مسلسل الزعيم.. 3 مسلسلات رمضانية في مواجهة نارية مع الرقابة المصرية

المصدر: صفوت دسوقي – إرم نيوز

تواصل الرقابة على المصنفات الفنية في مصر متابعة أعمال المشاهدة لمسلسلات رمضان 2017 للوقوف على تمرير أو حذف غير المقبول منها.

وعلمت “إرم نيوز” أن الرقابة أرسلت خطاب تحذير لشركات الإنتاج والقنوات الفضائية من عرض أي مسلسل قبل الحصول على موافقة الرقابة على جميع الحلقات، وحتى هذه اللحظة تشهد 3 مسلسلات مواجهة صريحة ونارية مع الرقابة، بسبب ما تضمنته من محتوى محظور من وجهة نظر المصنفات.

عفاريت عدلي علام

ترتفع بشدة جرعة النقد السياسي في المسلسل الجديد للزعيم عادل إمام “عفاريت عدلي علام” للمؤلف يوسف معاطي والمخرج رامي إمام، وتدور القصة حول رجل يمتلك موهبة الكتابة ويرسل مقالاته للصحف وينتقد فيها الوضع السياسي للبلاد، وفي حلقة من حلقات المسلسل يقرأ جزءًا من مقالة ينتقد فيها النظام، وهو المشهد محل الخلاف مع الرقابة، حيث طالبت الرقابة بحذفه بزعم أن الوضع السياسي في مصر يحتاج أعمالًا فنية تدعم الاستقرار ولا تثير الجدل.

الطوفان

مسلسل من بطولة وفاء عامر وفتحي عبدالوهاب وعبير صبري، ومن تأليف الكاتب الكبير بشير الديك وقام وائل حمدي بكتابة السيناريو والحوار بشكل يتماشى مع الواقع الحالي والتحولات السياسية، التي طرأت على المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير، وفي العمل يتم انتقاد مشروع قناة السويس الجديدة، خاصة أنه لم يحقق المرجو منه وهذا ما رفضته الرقابة تمامًا وطالبت بتعديل الكتابة في هذا الجزء من المسلسل للموافقة على تمريره.

أرض ـ جو

وجهت الرقابة أيضا اللوم لأسرة مسلسل “أرض ـ جو” بطولة النجمة غادة عبدالرازق بسبب الجرأة في السيناريو والحوار، بسبب ورود بعض الجمل المبتذلة والساخنة على لسان عدد من شخصيات العمل، الأمر الذي وصفته الرقابة بأنه لا يليق بالآداب العامة ولا يتلاءم مع المجتمع المصري المحافظ وطالبت أسرة العمل بحذف الجمل البذيئة وهو ما قوبل بالرفض من قبل القائمين على المسلسل.

المعروف أن مسلسل “أرض جو” من إخراج محمد جمعة ويشارك في بطولته ماجد المصري وأحمد عبدالوارث وفريال يوسف.