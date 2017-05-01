هل يقلب فنانو فرنسا الطاولة على “لوبان” ويصوتون ضدها؟

المصدر: باريس - إرم نيوز

دعا أدباء فرنسيون و60 منظمة تنشط في المجتمع المدني إلى التجمع يوم الثلاثاء مساء، بإحدى قاعات العروض الباريسية للتصدي لممثلة اليمين المتطرف مارين لوبان، ودعوة الفرنسيين إلى عدم التصويت لها في الدور الثاني من الانتخابات الفرنسية في 7 مايو الحالي.

وطالب المخرج الفرنسي العالمي “لوك بوسون” (صاحب فيلمي “نيكيتا” و “لوسي”) في رسالة مكتوبة مواطنيه بالتصدي لليمين المتطرف ومنعه من الفوز بالرئاسة، دون أن يذكر اسم ايمانويل ماكرون.

وقال بوسون:”لنظهر للعالم أجمع ما معنى أن تكون فرنسيا.. شعب منفتح شجاع وأخوي”.

أما “أوليفييه بي” مدير مسرح افينيون المتواجد حاليا بنيويورك، فوجه رسالة لجمهوره داعيا إياهم للتصويت لصالح ماكرون ضد لوبان.

وقال “بي”، “هناك 3 حلول، يجب التصويت لصالح ماكرون، إن لم يكن من أجلنا فمن أجل الآخرين، الضعفاء واللاجئين والنساء اللواتي قد يخسرن حق الإجهاض ونفس الشيء بالنسبة لزواج المثليين المرخص منذ 2013”.

وسيحيي تجمع المعارضون للوبان، نجوم وفنانون من بينهم “اليكس بوبان” و “سانسيفيرينو”، وعازف البيانو “اليكسندر تارود” ونجوم الأوبرا بباريس.

وتنتظر مشاركة العديد من الأسماء المعروفة في عالم الثقافة والفن، الذين أعلنوا صراحة أنهم سيصوتون لماكرون بهدف التصدي للوبان، كالكاتبة ليلى سليماني الفائزة بجائزة غونكورد لسنة 2016، والممثل فيليب تورينتون والرسام رياض ستوف والكوميدي غي بودو وكذا رئيس أكاديمية السيزار الان تيرزيان.

وكشفت آخر استطلاعات الرأي، أنه من المتوقع أن يحصل مرشح إلى الأمام ايمانويل ماكرون على 59 بالمائة من الأصوات ، مقابل 41 بالمائة لصالح منافسته مارين لوبان.