بالفيديو.. بهذه الطريقة تمت معاقبة ممثل أفلام إباحية سوري

المصدر: وكالات – إرم نيوز

أقدم هاكر سوري على اختراق الحساب الشخصي على “فيسبوك” لممثل الأفلام الإباحية السوري، أنطونيو سليمان.

ونشر المهندس السوري مقطع مصور لعملية الاختراق كاملة، والتحكم في صفحة أنطونيو، وحذف محتوياتها، من المقاطع المصورة، والصور الفوتوغرافية، بحسب موقع “سبوتنيك”.

وبرر الهاكر فعلته أنه “يعاقب” الممثل الإباحي، وكتب جملة “لا يشرفنا أن تكون سوريًا”، قبل أن يتمكن أنطونيو من استعادة الصفحة مرة أخرى.

يذكر أن أنطونيو سليمان، مخرج سوري من مدينة حلب، وغادر إلى ألمانيا كلاجئ في 2012، ونشر في 2016 فيلمًا إباحيًا من بطولته وإخراجه بعنوان “لاجئ سوري يمارس الجنس مع فتاة مثيرة”، ونال شهرة واسعة، وأثار جدلًا كبيرا بعدما اعتبره الكثيرون فيلمًا مهينًا للسوريين والعرب، لاستغلاله قضية اللاجئين بغرض الشهرة فقط.