هل خطفت سمية خشاب أحمد سعد من ريم البارودي؟‎

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

ثارت أنباء زواج الفنانة سمية خشاب من المغني أحمد سعد كالنار في الهشيم، خلال الساعات الماضية، دون أن يتم تأكيد الزواج من طرف أي منها، لكن الغريب أن ترويج وتأكيد تلك المعلومة جاء عن طريق الفنانة ريم البارودي التي كانت على علاقة بسعد في السابق قبل أن ينفصلا.

وتأتي تلك الأنباء وسط تأكيدات من بعض المحيطين بالفنانة والمغني، بأن هذا الزواج يواجه رفضًا قويًا من عائلة سعد، خاصة شقيقه الفنان عمرو سعد، فيما نقلت بعض المواقع الإلكترونية المصرية نفيًا للزواج على لسان سعد وتأكيدًا بأنه وسمية تجمعهما علاقة صداقة فقط.

الغريب في الأمر أن الحساب المتعارف عليه بأنه للفنانة ريم البارودي أكد ونفى الشائعة في ذات الوقت، حيث قالت ريم في منشورها الأول إنها تبارك الزواج قبل أن تعود وتقول إن حسابها مخترق، لتعود مجددًا وتؤكد أن حسابها لم يخترق والمعلومة مؤكدة.

سمية خشاب في تصريحات لصحيفة “عين” قالت: “لا صحة مطلقًا للخبر الذى نشرته مؤخرًا ريم البارودي بخصوص زواجى من أحمد سعد، ولا أعلم السبب منه حتى الآن، وأنا شخصيًا غير منزعجة منه لأنني تقريبًا أكثر فنانة تزوجت فى الوسط الفني، وسبق أيضًا وأن تزوجت من وزراء وملوك عرب، طبقًا للشائعات التي تحاصرني دائمًا”.

وأضافت سمية أنها لو تزوجت ستعلن الأمر على الفور دون خجل، مشيرة إلى أن ما يجمعها مع أحمد سعد حاليًا هو التعاون من خلال مسلسل “الحلال” الذي تلعب بطولته والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، خاصة وأن أحمد يقدم أغنيات العمل، والموسيقى التصويرية الخاصة به.