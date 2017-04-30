مسلسلات تُعرض برمضان تشترك في تجسيد شخصية الراقصة (صور)

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

تشترك الكثير من الأعمال الدرامية المقرر عرضها في رمضان المقبل في تجسيد شخصية الراقصة.

وتجسد شخصية الراقصة عددا من الفنانات المصريات، حيث تظهر مشاهد الرقص في بعض الأعمال في أغلب حلقات المسلسل.

وقال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خليل عبد الجليل لـ “إرم نيوز”، إن “الأعمال الفنية التي عرضت على الرقابة لا تقدم مشاهد خارجة عن الذوق العام”.

وأضاف، أن “كل مشاهد الرقص تم تقديمها بشكل محافظ جدًا وخالٍ من الابتذال ما دفع الرقابة للموافقة عليها ودون إبداء أية ملاحظات”.

وفيما يلي نرصد الأعمال الدارمية التى تظهر فيها شخصية الراقصة:

لأعلى سعر

في مسلسل “لأعلى سعر” تجسد النجمة نيللي كريم دور راقصة باليه، والمسلسل من إخراج ماندو العدل ويشاركها البطولة أحمد فهمي وبشرى، التي تؤدي أيضا دور راقصة بالية وصديقة نيللي كريم، وقد أوشكت أسرة المسلسل على الانتهاء من تصويره بشكل كامل.

قصر العشاق

وتؤدي الفنانة سهير رمزي في مسلسل “قصر العشاق” دور راقصة معتزلة وتجمعها عدد من المشاهد مع راقصات من الجيل الجديد ويتم عرض مشاهد رقص كثيرة ضمن الأحداث، والعمل من إخراج أحمد صقر وعزت العلايلي.

رمضان كريم

الفنانة نجلاء بدر تؤدي دوراً جريئًا في مسلسل “رمضان كريم”، حيث تلعب دور راقصة شهيرة تعيش أحداثاً صعبة وتدفعها الأيام إلى تغيير قناعاتها حيث تعتزل الرقص وترتدي الحجاب.

والمسلسل من بطولة روبي ومن إخراج سامح عبدالعزيز، ويضم نخبة من أفضل النجوم مثل روجينا وصبري فواز.

الطوفان

وفي مسلسل “الطوفان” تلعب الفنانة هنا شيحة دور معلمة رقص، والمسلسل بطولة وفاء عامر وأحمد زاهر والقصة من تأليف بشير الديك.

يذكر أن عدد المسلسلات التي تم إنتاجها في مصر هذا العام وصل إلى 35 مسلسلاً.