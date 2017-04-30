بالصور.. محمد أنور يحتفل بعقد قرانه مع أشرف عبدالباقي ونجوم “مسرح مصر”

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

احتفل الفنان المصري محمد أنور، نجم “مسرح مصر“، مساء السبت، بعقد قرانه، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني على رأسهم الفنان أشرف عبدالباقي ونقيب الفنانين أشرف زكي.

ويعتبر عقد قران محمد أنور أحدث مشهد في مسلسل زيجات أعضاء “مسرح مصر”، حيث سبقه قبل أيام زميله الفنان حمدي الميرغني، وقبلها بأشهر تزوج الفنان محمد أسامة “أس أس”، وافتتح المشوار قبلهم زميلهم علي ربيع.

ونشر أنور صوراً من عقد القران على حسابيه بموقعي “أنستغرام” و”فيسبوك”، فيما انهالت عليه التهاني من زملاء المهنة ومن محبي النجم المصري، الذي تألق الفترة الأخيرة في العديد من الأعمال الفنية إلى جانب “مسرح مصر”.

ويستعد أنور لعرض مسلسله المقبل “لمعي القط” والذي يشارك فيه التمثيل إلى جانب الفنان محمد عادل إمام، في موسم شهر رمضان المبارك، إلى جانب العديد من الوجوه الشهيرة والشابة والشعبية في مصر حالياً.