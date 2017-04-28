وفاة الفنانة السورية هالة حسني

المصدر: عبدو حليمة - إرم نيوز

توفيت الفنانة السورية هالة حسني مساء الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عاما.

وتعتبر هالة حسني المولودة في دمشق عام 1942 من أبرز نجوم الدراما السورية الكوميدية والاجتماعية، إضافة إلى مسلسلات البيئة الشامية.

وقد اشتهرت في مشاركتها الفاعلة بالسلسلة الكوميدية الناقدة “مرايا ” في جميع أجزائها إلى جانب فناني الصف الأول في سوريا مثل ياسر العظمة وسليم كلاس وعصام عبه جي وعابد فهد وغيرهم.

كما أن لها أرشيفا كبيرا وحافلا من عشرات الأعمال الفنية والمسلسلات والأفلام السينمائية، ومن أبرز أعمالها “باب الحارة، أهل الراية، أشواك ناعمة، أهلا حماتي، دنيا، بناء 22”.

أما تحصيلها العلمي فقد كان بغير اختصاصها، حيث كانت الفنانة الراحلة تحمل دبلومًا في السياسة والاقتصاد، وهي من أوائل الفنانات السوريات اللواتي انضممن إلى نقابة الفنانين السوريين.