بالصور.. منع ممثلة من التمثيل لأنها “مثيرة” بشكل كبير

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أكدت السلطات الكمبودية حظر تمثيل إحدى الممثلات والظهور في الأفلام، لسبب وصفته صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية، بأنه “أغرب من الخيال”.

وقالت الصحيفة إن الممثلة الكمبودية، ديني كوان، تم حظرها من المشاركة في أي أعمال فنية مدة عام كامل، بسبب أنها “مثيرة أكثر من اللازم”.

وأبدت الصحيفة استغرابها من العقوبة، التي وقعها مجلس التأديب التابع لوزارة الثقافة والفنون الجميلة في كمبوديا، بحق كوان، واصفة “أي جريمة ارتكبتها الممثلة، إنها حرفيًا لم ترتكب أي شيء”.

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لكن السلطات أوضحت، إن الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا، تم منع مشاركتها في أي أعمال فنية أو صناعة ترفيهية لمدة عام، بسبب رفضها وقف نمط “الملابس المثيرة” التي ترتديها دومًا، وفق موقع “سبوتنيك”.

وبررت الوزارة قرارها “ينبغي أن يتماشى كافة المشاركين في الأعمال الفنية مع مدونة السلوك الأخلاقي للفنانين، وأن يرتدوا ملابس تحترم كرامتهم الشخصية وهويتهم الوطنية”.

فيما قال قال المدير العام للمجلس، تشامروون فانثا، إن الوزارة دعتها أكثر من مرة للالتزام، ولكن الممثلة أصرت على مواصلة أفعالها، فتم اتخاذ ذلك القرار بشأنها.

من جانبها، قالت كوان: “ما أعلمه أنه من حقي أن أرتدي كيفما أريد، وأعلم أن الشعب الكمبودي، قد لا يكون قد تقبل ذلك الأمر، وسأحاول ألا أكون مثيرة أو جميلة خلال الفترة المقبلة، كما أبدو دومًا خاصة عبر حسابي الشخصي على فيسبوك”.

وأضافت “حاليًا أتقبل قرار الحظر وسألتزم به”.