خدوجة صبري: مهرجان بلجيكا كرمني عن “زهرة البنفسج”.. وهذه آخر أعمالي (فيديو إرم)

المصدر: سامية قاصد - إرم نيوز

قالت الفنانة الليبية خدوجة صبري، إنها حصلت على جائزة أفضل منتجة من مهرجان السينما في بلجيكا عن فيلمها السينمائي الليبي القصير “زهرة البنفسج”.

وأضافت في لقاء خاص مع موقع إرم نيوز، خلال مشاركتها في فعاليات الصالون الثقافي الذي أقامته منظمة المرأة العربية بجامعة الدول العربية للاحتفاء بالمرأة الليبية أن الفيلم ليبي بالكامل، وهو من تأليف عبدالله زروق، وإخراج وائل الرومي، مشيرة إلى أن الفيلم يبعث برسالة مهمة وهي الدعوة إلى التفاؤل دائمًا، وذلك من خلال بطلة الفيلم التي تعمل مدرسة وتنتقل من مدينة لأخرى وتكتب على السبورة كل يوم مقولتها المعتادة “غدًا يوم آخر”.

وتابعت خدوجة أنها تقوم حاليًا بعرض مسرحيتها “حكاية طرابلسية” من تأليف الكاتب الليبي منصور بوشناف وإخراج المصري جمال عبدالناصر، وهي تتناول مشاعر وأحاسيس المرأة العربية والليبية.

كما أعربت عن سعادتها لحضورها الاحتفال بالمرأة الليبية وسط عدد كبير من النساء الليبيات اللاتي يقدمن كل مالديهن من إبداع للنهوض بوطنهن ورفع مكانة المرأة، لافتة إلى أن دورها كفنانة يتمثل في إنتاج أعمال جيدة ومحترمة في الوقت الذي لاتستطيع فيه الحكومة الإنتاج لظروف الحرب.