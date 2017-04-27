بالصور..”جزيرة المشاهير” قطعة من الجنة في أحضان البحر   

المصدر: عمرو الزناتي- إرم نيوز

جذبت Mykonos الشخصيات المهمة الرسمية والعامة لدرجة أنها أصبحت تحمل لقب جزيرة المشاهير لما تتميز به من مناظر طبيعة خلابة ورفاهية غير عادية وخدمات تحمل معها طابع الترف الذي يرغب المشاهير في الحصول عليه مقابل أموالهم الطائلة.

وتتميز الجزيرة بوجود فندق Kenshō والذي حلت به شخصيات عالمية ذائعة الصيت أمثال: عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو ومصممة الأزياء العالمية باريس هيلتون والممثلة الأمريكية ليندسي لوهان ومواطنها الممثل الهوليوودي جيرارد بتلر والنجمة الإيطالية أريانا غراندي والمغنية السمراء ماريا كاري وغيرهم الكثير.

وتشير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن المنتجع الفندقي يتناغم مع طابع فيلم الخيال العلمي الشهير حرب النجوم Star Trek من حيث مرافقه ومقتنياته، حيث يضم 35 جناحًا تم تأثيث كل منها بشكل مختلف عن الآخر كما ضم قطعًا فنيًة فريدًة من نوعها صممها فنانون عالميون.

وذكرت الصحيفة أن كثيرًا من المشاهير الذين زاروها لم يغادروا المنتجع إلا نادرًا، نظرًا لشدة انجذابهم إليه حيث حرص معظمهم على قضاء أطول فترة ممكنة بين أحضان الطبيعة وعبق التاريخ اليوناني هاربين من صخب الحياة اليومية.

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