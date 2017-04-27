سامو زين ينجو من حادث أثناء تصوير مسلسل (صورة)

المصدر: بيروت – إرم نيوز

أعلن الفنان السوري سامو زين عبر صفحته الرسمية “تويتر” عن نجاته من حادث أثناء تصوير مسلسله “طعم الدنيا”، موجها شكره إلى المخرج عبدالعزيز حشاد الذي سارع لإنقاذه.

وكتب سامو: “الحمد لله رب العالمين شكرا أصدقائي لسؤالكم عني أنا بخير الحمد لله وأشكر صديقي المخرج عبدالعزيز حشاد لإسعافه لي بعد الحادثة في التصوير وأشكر جميع العاملين بالتصوير لحبكم”.

يذكر أن سامو زين يجسد في مسلسل “طعم الدنيا” ما يقرب من 20 شخصية طوال حلقات العمل، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في بطولته الفنانة علا غانم، وأحمد هارون، وعدد آخر من النجوم.