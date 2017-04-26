محكمة استئناف أبوظبي تضيف عقوبة الإبعاد بحق فريق “ليش لا”

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

قررت محكمة استئناف أبوظبي بدولة الإمارات، إضافة عقوبة الإبعاد بحق مقدمي برنامج “ليش لا”، مع تأييد عقوبة تغريم قناة MBC، وشركة الإنتاج الفني وجميع المتهمين مبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى إحالة الدعوى المدنية بالتعويض لنظرها من قبل المحكمة المختصة.

ويأتي قرار المحكمة بعد أن تقدمت النيابة العامة في أبوظبي، بطلب لإعادة نظر الدعوى إلى محكمة الاستئناف، مشيرة في طلبها إلى أن حكم محكمة أول درجة لم يتضمن عقوبة الإبعاد في حق المتهمين، في ظل أن الجريمة التي قاموا بارتكابها تستوجب الإبعاد.

وعلى مدى جلسات نظر الدعوى في المحكمة، تغيب مقدمو البرنامج عن الحضور، حيث قاموا بتكليف محامين للدفاع عنهم والمرافعة، مرجعين السبب في ذلك إلى عدم صدور تأشيرات تسمح لهم بدخول دولة الإمارات.

وفي حال عدم تقديم المتهمين طلباً إلى المحكمة لنقض الحكم، ومرور الفترة الزمنية المحددة وفقاً لقانون للطعن، فإنه سيصبح من المستحيل على المتهمين الدخول مرة ثانية إلى الإمارات.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم 3 مواطنات شكوى إلى نيابة الإعلام ضد قناة MBC، إثر قيام المتهمين بالتعدي على خصوصية المشتكيات، بأن قاموا بتصويرهن دون أخذ موافقتهن في مكان خاص أعدوه مسبقاً لذلك، وما أن دخلن إلى هذا المكان حتى أحكموا إغلاقه عليهن وبادروا بتصوير تحركاتهن بقصد السخرية منهن لنيل رضى المشاهدين.