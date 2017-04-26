بالصور.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد ميلادها الـ 47 وسط تزايد شعبيتها

المصدر: واشنطن – أرم نيوز

نشرت صحف ومجلات أميركية اليوم الاربعاء، صورًا لميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفتها بأنها من أكثر الصور إثارة للسيدة الاولى، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها السابع والأربعين وسط تزايد شعبيتها في الولايات المتحدة.

واشارت الصحف، إلى أن أكثر من نصف المقترعين الأمريكيين باتوا ينظرون إلى ميلانيا بإيجابية، على الرغم من انقسام الرأي العام بشأن زوجها وتعرضه للانتقادات مرارًا.

ونشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، نقلًا عن صحف ومجلات أمريكية صورًا لميلانيا قائلة :”تحتفل بعيد ميلادها السابع والأربعين اليوم… بهذه المناسبة إليكم هذه الصور الأكثر إثارة وجمالًا للسيدة الاولى.”

وفي تعليق لها على ميلانيا، قالت الأمريكية دونا بورتر في تغريدة على تويتر :”انها امرأة رائعة جميلة أنيقة ومذهلة ولذلك فنحن بحاجة لها…. عيد ميلاد سعيد لك.”

ونقلت الصحف عن ميلانيا قولها بعد نشر صور لها من قبل البيت الأبيض :”يشرفني ان اكون السيدة الاولى واتطلع ان اعمل مع الشعب الأمريكي في السنوات القادمة.”